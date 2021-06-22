Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанская спортсменка выступит на Олимпиаде в Токио в составе сборной России. Девушка представляет регби-клуб региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Дарья Лушина в составе российской сборной выиграла квалификационный турнир среди женских команд в Монако.

– В олимпийской сборной России, которая едет в Токио, стало на одного кубанского спортсмена больше, - прокомментировал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов.

В пресс-службе обратили внимание, что регби является одним из базовых видов спорта в регионе.

Олимпиаду в Токио проведут с 23 июля по 8 августа.

Как сообщалось ранее, Кубанский боксер завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио. Муслим Гаджимагомедов выиграл европейский квалификационный турнир в Париже.