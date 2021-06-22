На Кубани стартовала уборка урожая

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае началась уборка урожая. Завершить ее планируют в течение двух недель. Для этого ежедневно работает около 40 тысяч единиц техники.

- Аграрии начали сбор урожая на площади в 1,9 миллион гектаров. В этом году в наших планах получить около 11 миллионов тонн зерна без кукурузы и риса. Это будет высококачественное продовольственное зерно, востребованное как на отечественных, так и на зарубежных рынках, - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Хранить весь полученный урожай будут в 44 хлебоприемных предприятиях. Их вместимость около 4,3 миллионов тонн. Еще около 8,2 миллионов тонн примут сельхозпроизводители, в том числе и фермхозяйства.