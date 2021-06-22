Фото: sochi.ru.

В Сочи на транспортных предприятиях началась массовая вакцинация водителей. Прививочная кампания на курорте набирает обороты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

– Ежедневно водители автобусов контактируют с тысячами людей и находятся в группе риска, поэтому важно их обезопасить, – считает исполняющий обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.

В переполненном туристами Сочи, где сейчас отдыхают около 200 тысяч гостей со всей страны, введен целый комплекс защитных мер. Подрядные организации ежедневно обрабатывают места массового пребывания людей: пляжные территории, автобусные остановки, подземные переходы, общественный транспорт.

На Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Регион вернулся к тяжелым показателям заболеваемости этой зимы. Чтобы не было очередей в прививочные пункты, в регионе работу мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах продлили до 21:00.