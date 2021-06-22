Мэр Сочи: Возобновление авиасообщения с Турцией не повлияло на турпоток

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Возобновление авиасообщения с Турцией не повлияло на спрос на отдых на курортах Сочи. Отмены бронирований гостиниц в городе не происходит. Об этом журналистам ТАСС рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

- Колебаний спроса на отели нет. Об этом говорят данные туроператоров. Не отмечается ни снижение спроса, ни отмен на бронирование, - уточнил мэр.

Также чиновник ответил, что глубина бронирований в Сочи достигает четырех месяцев. На август уже продали около 90-92% номерного фонда.