Фото: mchs.gov.ru

На Кубани объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений затронет весь регион, кроме побережья Сочи, - отметил представитель пресс-службы.

Предупреждение будет действовать до конца суток 22 июня.

Напомним, что в Анапе запретили купаться в море из-за грозы. Предупреждение распространило управление гражданской обороны и защиты населения города-курорта. На курорт движется грозовой фронт: руководителям предприятий сферы туризма рекомендовано принять меры для недопущения происшествий на воде.