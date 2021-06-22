Стала известна новая цена на газ с 1 июля в Краснодаре

Фото предоставлено "Газпром межрегионгаз Майкоп"
Департамент цен и тарифов региона опубликовал документ, согласно которому «Газпром межрегионгаз Краснодар» должен с 1 июля 2021 года установить следующие розничные цены на природный газ, реализуемый населению Краснодарского края:
6,81 руб. за 1 м3 – для жителей всех районов края, кроме жителей Краснодара, Славянского и Усть-Лабинского районов;
6,47 руб. за 1 м3 – для жителей Славянского района;
6,25 руб. за 1 м3 – для жителей Усть-Лабинского района;
5,80 руб. за 1 м3 – для жителей Краснодара.
Как уточнили в ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», абонентам, осуществляющим расчет по приборам учета газа, необходимо до 1 июля заявить показания и погасить задолженность. Так как в соответствии с новыми заключенными договорами поставки газа населению будут осуществляться уже по новой цене.