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Общество22 июня 2021 16:27

На Кубани проходит 800 мероприятий в рамках Дня памяти и скорби

Завершится 22 июня акцией «Лучи Победы»
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодарском крае 22 июня проходит более 800 мероприятий в рамках Дня памяти и скорби. Сегодня исполнилось ровно 80 лет с начала Великой Отечественной войны, поэтому все муниципалитеты Кубани присоединились к акции «Огненные картины войны».

Весь день к памятникам и мемориалам региона несут цветы, вспоминают ветеранов и делают добрые дела. В Горячем Ключе прошла церемония перезахоронения останков 15 советских солдат с минутой молчания.

Завершится памятный день акцией «Лучи победы». В 22 часа в порту Новороссийска, Анапы и Туапсе появятся огни прожекторов и будет организована подсветка знаковых мемориалов.