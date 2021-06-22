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Общество22 июня 2021 17:11

На мэра Краснодара хотят подать заявление в прокуратуру

Омбудсмена по правам человека в России возмутило заявление Первышова о прививках
София ФОМЕНКО
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Евгений Первышов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Евгений Первышов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Напомним, 21 июня в Краснодарском крае ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Только в Краснодаре с подозрением на коронавирус госпитализировали 110 человек. В этот же день губернатор региона принял решение об обязательной вакцинации.

Тем временем руководство городской администрации еще до официального постановления стало намекать сотрудникам на обязательную вакцинацию. Мэр Краснодара написал в своем тг-канале, что всех непривитых сотрудников мэрии лишит премий и надбавок до конца года.

22 июня об этом узнала омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она возмутилась угрозами краснодарского чиновника и сообщила, что обратиться в прокуратуру, чтобы проверить заявления Первышова о том, что чиновники и другие лица будут лишены части своих прав из-за того, что не сделают прививку.

-Я считаю, что такое стимулирование прививки — это не честная игра, не честная акция, - сказала Москалькова в эфире радиопередачи «Вести ФМ».