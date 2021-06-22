На Кубани началось нашествие рыжей саранчи

Фото: скриншот видео @zttim.ru

Житель Приморско-Ахтарского района записал на видео настоящее нашествие рыжей азиатской саранчи. Она заполонила плавневую зону от поселка Максима Горького до станицы Степной между хуторами Старые и Новые Лиманокирпили.

Специалисты предупреждают, что вредитель активно передвигается и пожирает все на своем пути. Через месяц личинки вылупятся и начнут летать.

Тем времени сотрудники Россельхознадзора просят жителей уничтожать саранчу при ее обнаружении.

- Землепользователей и население, а также сотрудников рыбо- и охотхозяйств Краснодарского края просят при обнаружении скоплений саранчи принять меры по ее уничтожению, - отмечается в аккаунте Россельхозцентра Краснодара в Instagram.