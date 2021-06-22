На Кубани медработники госпиталя для ветеранов получили благодарности вице-губернатора

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Заместитель главы Краснодарского края Анна Минькова поздравила коллектив госпиталя для ветеранов с прошедшим профессиональным праздников и выразила благодарность за их работу с больными короной.

- Госпиталь ветеранов оказался на переднем плане борьбы с пандемией. Отдать часть палат под лечение больных коронавирусом – непростое решение, однако лучше всего с пациентами из зоны риска 60+ работают специалисты госпиталя ветеранов. Три месяца вы исполняли свой долг на отлично. Выражаю большую благодарность, - сказала на встрече Минькова.

В свою очередь начальник госпиталя Сергей Исаенко рассказал, что работа с больными коронавирусом стала настоящим испытанием для коллектива, даже при полной комплектации и готовность принять пациентов.