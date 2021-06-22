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На Кубани тарифы на ЖКХ с 1 июля увеличатся в среднем на 4%. В регионе приняли все возможные меры по сдерживанию роста цен на услуги. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Стоимость электроэнергии вырастет на 4,38 % для города и на 4,25% для села. Тариф на природный сетевой газ повысят на 3,01 % в среднем по краю, - уточнили в пресс-службе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что к традиционному летнему повышению ставок жители Краснодара уже готовы. В кубанской столице вырастут цены на основные услуги. Конечно, повышение хоть и небольшое, но все же малоприятное.

Повышение платежей населения за коммунальные услуги ограничено в среднем по Краснодарскому краю на 4 %, но допустимо отклонение по муниципальным образованиям еще на 2,6%.