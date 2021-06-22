Фото: sochi.ru.

В Сочи появился первый проекционный световой пешеходный переход. Новая для курорта «зебра» находится у гимназии №8 на улице Парковой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Над проезжей частью установлен светодиодный проектор, который проецирует дорожную разметку.

— Данная технология применяется во всем мире и помогает сделать пешеходные переходы максимально освещёнными и безопасными в тёмное время суток, — отметил исполняющий обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.

Такой переход хорошо видно даже в плохую погоду, когда на улице туман или идёт дождь. Световая разметка дублирует «зебру». Благодаря новым технологиям, водители хорошо видят пешеходов на дороге.

Если такой пешеходный переход себя зарекомендует, то на курорте рассмотрят возможность установки инновационной «зебры» у других образовательных учреждений.