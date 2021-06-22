В лагере Анапы дети пожаловать на еду с червями и сломанную сантехнику

Лето на море Фото: Виктор КЛЮШКИН

В лагере Анапы дети пожаловать на еду с червями и неработающую сантехнику. В оздоровительном учреждении проведут проверку. Об этом сообщили в министерстве образования Свердловской области.

- Представители Свердловской области намерены провести детальную и комплексную проверку. Ею на месте, в частности, займется координатор проектов «Поезд здоровья» и «России важен каждый ребенок», зампредседателя свердловского Заксобрания Владимир Власов, — рассказали E1.RU в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в краснодарском детском саду № 188, что в поселке Белозерном произошел неприятный инцидент. Детям на завтрак приготовили молочный геркулесовый суп из испорченной крупы. В итоге в тарелках невооруженным глазом были видны черви.

«Мясо» в супе сотрудники детского дошкольного учреждения обнаружили уже при раздаче. Еду утилизировали, а малышам приготовили другой завтрак.