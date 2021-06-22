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Жителей Краснодара призвали не купаться в фонтанах в парке Галицкого. Водоемы зеленой зоны созданы для созерцания. Об этом сообщили в парке.

- В такую погоду так хочется свежести, - прокомменитровали запрет в зоне отдыха. - Но, друзья, напоминаем, что водоёмы и фонтаны созданы для созерцания.

Фонтаны Бугенвиллия, Инфинити, Стремительная река, Кратер и другие не предназначены для приема ванн.

В парке предложили освежаться мороженым и напитками.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что первый в мире плавающий в море фонтан появится в Геленджике.