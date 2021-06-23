Фото: Телеграм-канал «Типичный Сочинец»

В Сочи турист из Саратова спас тонущего ребенка. Этот случай произошел в Красной Поляне. На горном пляже курорта «Роза Хутор» маленький мальчик с пешеходной дорожки упал в озеро и стала тонуть. Мимо проходил отдыхающий с семьей. Он понял, что дорога каждая секунда: мужчина, не раздеваясь, прыгнул в воду, даже телефон из кармана вытащить не успел. Информацию о счастливом случае разместил паблик «Типичный сочинец».

«Комсомольская правда» - Кубань» выяснила имя героя - это Юрий Карпунин. К сожалению, с туристом связаться пока не удалось – он еще не успел восстановить свою трубку, которая пострадала от воды. Зато его друзья рассказали некоторые подробности, которые они узнали от жены туриста.

- Действительно, прыгнул в воду не медля, - подтвердили они. – Юра отлично плавает. И вот его умение спасло жизнь малышу. Мы так поняли, что спасенному мальчику не было еще трех лет. Конечно же, Юра не считает свой поступок каким-то героическим. Он просто счастлив, что успел помочь.