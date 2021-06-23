Обновленные ярмарки Анапы без перекупщиков откроют 3 июля

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ярмарки Анапы обновили. Теперь на них смогут продавать продукцию только фермеры. Точки откроют 3 июля.

- Все фермерские дворики Анапы готовятся к открытию после реформации. Теперь реализовывать на них свою продукцию смогут только производители, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта.

Также в администрации добавили, что «Союз фермеров Анапы» будет постоянно следить за тем, чтобы на ярмарочные площадки не попали перекупщики.

На курорте сделают все возможное, чтобы жители и гости покупали качественную местную продукцию по ценам ниже рыночных.