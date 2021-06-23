Ливневку по улице Корницкого в Краснодаре начнут строить в сентябре

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В администрации Краснодара обсудили проблемные вопросы Центрального округа. Одной из тем стала работа системы ливневой канализации по улице Корницкого. В мэрии отметили, что в ближайшее время на участке от улицы Новокузнечной до Северной организуют отвод к ливневому коллектору.

- Работы по прокладке трубопровода, переустройству существующего коллектора и подключению к системе по улице Северной начнутся уже в сентябре нынешнего года, планируют их завершить в течение месяца, стоимость всего комплекса преобразований составит 900 тысяч рублей, - сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.

Также после жалоб на перебои в отоплении зимой в администрации заявили о строительстве нового центрального теплового пункта.

- О проблемах с отоплениям сообщили жители многоквартирных домов по улицам Промышленной, Новокузнечной, Путевой. Дело в том, что владельцы прежней котельной заявили о том, что больше не смогут отапливать эти дома и детский сад. Сегодня идет проектирование нового ЦТП, сам он будет построен в сентябре, чтобы полноценно заработать к началу нового отопительного сезона. Это обеспечит стабильное безаварийное снабжение и теплоносителем, и горячей водой, - отметили в мэрии.