Генпланы трех курортных городов Кубани разработают к концу 2021 года

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В трех курортных городах разрабатывают генеральные планы. До конца 2021 года их представят в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Работы ведут специалисты НИИ перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга. Эти же эксперты сделали генплан для Краснодара.

– Каждый курортный город имеет специфику, но есть единые правила. Например, ограничения многоэтажного строительства в прибрежной зоне. Основная задача – уйти от хаотичной застройки, сделать курорты удобными для проживания и отдыха, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

После завершения проектов генпланов последуют процедуры согласования, публичные слушания.

Стоит отметить, что в Сочи генеральный план будет готов позже – в 2023 году. Это связано с тем, что в этом году его только начнут проектировать.