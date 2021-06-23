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Общество23 июня 2021 9:10

Генпланы трех курортных городов Кубани разработают к концу 2021 года

Работы ведутся в Анапе, Геленджике и Новороссийске
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В трех курортных городах разрабатывают генеральные планы. До конца 2021 года их представят в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Работы ведут специалисты НИИ перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга. Эти же эксперты сделали генплан для Краснодара.

– Каждый курортный город имеет специфику, но есть единые правила. Например, ограничения многоэтажного строительства в прибрежной зоне. Основная задача – уйти от хаотичной застройки, сделать курорты удобными для проживания и отдыха, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

После завершения проектов генпланов последуют процедуры согласования, публичные слушания.

Стоит отметить, что в Сочи генеральный план будет готов позже – в 2023 году. Это связано с тем, что в этом году его только начнут проектировать.