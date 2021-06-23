Что произошло за ночь 23 июня 2021: В Адыгее полицейский скрывал друга-преступника

Что произошло за ночь 23 июня 2021: Третья волна коронавируса накрыла Кубань
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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