Что произошло за ночь 23 июня 2021: Третья волна коронавируса накрыла Кубань Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что произошло за ночь 23 июня 2021. В Адыгее полицейский скрывал друга-преступника. Правоохранитель пытался спасти знакомого от ответственности.

На мэра Краснодара хотят подать заявление в прокуратуру. Омбудсмена по правам человека в России возмутило заявление Первышова о прививках.

В лагере Анапы дети пожаловать на еду с червями и сломанную сантехнику. В оздоровительном учреждении проведут проверку.

Мотоциклист в Краснодаре попал в смертельную аварию. Это произошло на десятом километре Ростовского шоссе.

В Краснодаре суд на два месяца арестовал подозреваемого в убийстве мужчины на улице. Фигурантом уголовного дела стал 21-летний приезжий.