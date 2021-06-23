В аэропорту Сочи откроют экспресс-лабораторию для ПЦР-тестов

На курорте массово вакцинируют жителей и гостей

В Сочи принимают максимальные меры, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Накануне открылись два новых пункта вакцинации: поликлинике №2 в Адлере и в Центральном районе на улице Горького, 15.

Помимо этого 23 июня в районе Морского вокзала разворачивается модульный пункт вакцинации. А в аэропорту Сочи открывается экспресс-лабораторию для ПЦР-тестов.

- До конца недели откроем дополнительные пункты вакцинации на базе поликлинических подразделений учреждений здравоохранения и в местах с большой посещаемостью во всех районах курорта, - написал в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Модульный пункт

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию. Соответствующее постановление подписал региональный Роспотребнадзор.