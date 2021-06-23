Родственники жертв крушения самолета Минобороны в Сочи обратились в Европейский суд

Артисты летели в Сирию поздравить российских военнослужащих с новогодними праздниками Фото: Евгения ГУСЕВА

Родственники жертв крушения самолета Минобороны России Ту-154 в Сочи обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на несправедливое судебное разбирательство. Об этом сообщил адвокат истцов Игорь Трунов.

- В интересах 70 родственников погибших мы подали жалобу, в которой говорим о нарушении статьи 2 (право на жизнь) и статьи 13 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции по защите прав человека, - рассказал защитник.

Он упомянул, что главной причиной обращения стало необоснованное прекращение уголовного дела по авиакатастрофе, причины крушения не установлены, и никто не привлечен к ответственности.

Военный самолет Ту-154 министерства обороны России рухнул в акватории Сочи 25 декабря 2016 года. Трагедия унесла жизни 92 человек, в том числе артистов ансамбля имени Александрова и главы фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Воздушное судно направлялось в Сирию, экипаж должен был поздравить русских военных с новогодними праздниками.