До 23 июля жители Кубани должны получить первый компонент вакцины
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Обязательная вакцинация от коронавируса в Краснодарском крае: главное из постановления Роспотребнадзора.
Кто подлежит обязательной вакцинации:
- Работники образования
- Сотрудники общепита
- Работники торговли
- Сотрудники туриндустрии
- Работники транспортных организаций
- Сотрудники организаций в сфере бытового обслуживания
Руководителям компаний необходимо до 23 июля провести вакцинацию сотрудников первым компонентом вакцины.
До 23 августа - вторым компонентом.
Постановление не распространяется на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.
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