До 23 июля жители Кубани должны получить первый компонент вакцины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обязательная вакцинация от коронавируса в Краснодарском крае: главное из постановления Роспотребнадзора.

Кто подлежит обязательной вакцинации:

- Работники образования

- Сотрудники общепита

- Работники торговли

- Сотрудники туриндустрии

- Работники транспортных организаций

- Сотрудники организаций в сфере бытового обслуживания

Руководителям компаний необходимо до 23 июля провести вакцинацию сотрудников первым компонентом вакцины.

До 23 августа - вторым компонентом.

Постановление не распространяется на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.

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