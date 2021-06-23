Погода в Краснодаре на 23 июня 2021 года: настоящее лето пришло на Кубань Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Настоящая летняя погода установилась в Краснодаре. Жители краевого центра уже попрятали в шкафы теплые вещи и зонты.

Теперь на Кубань надвигается аномальное пекло. Оно установится в краевом центре уже в ближайшее время.

В ближайшее время столбики термометров

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 23 июня 2021 года.

- Ожидается жаркая погода – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Воздух прогреется до плюс 33 градусов, порывы ветра достигнут 9 м/с.