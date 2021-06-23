В порту Новороссийска задержали 20 тонн лакомства для собак

Магазин лакомств для собак в Краснодаре товар не получил

В морском порту Новороссийска остановили движение товара «лакомства для собак» весом в 20 тонн. Продукция следовала из Китая в Краснодар, однако документы были заполнены неправильно. Умышленно или нет – будут выяснять специалисты.

- При проведении ветеринарного контроля инспектором Службы в контейнере обнаружена продукция весом 20 кг с информацией о производителе, указанной на маркировочной этикетке, которая не соответствовала данным об изготовителе, заявленным в ветеринарном сертификате.В связи с отказом представителя грузополучателя от проведения полного досмотра транспортного средства невозможно определить точное количество мест и веса товара, произведенного предприятием, не заявленным в сертификате, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора Кубани.

В итоге весь груз вернули обратно отправителю.