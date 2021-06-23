Женщина из Тихорецка после 16 нарушений ПДД устроила аварию с пострадавшим

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась 22 июня около 18:00 на улице Ачкасова в Тихорецке. Там 52-летняя женщина за рулем «Киа Спортейдж» не уступила дорогу и врезалась в автомобиль «ВАЗ 2109». В ДТП пострадала 17-летняя пассажирка отечественного авто, девушку госпитализировали с ушибами.

- В ходе проверки было установлено, что водитель автомобиля «Киа Спортейдж» за последние два года привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД по ч.2 ст.12.9 КРФ об АП (Превышение установленной скорости движения) 16 раз, - рассказали «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.