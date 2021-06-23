На Кубани объявили экстренное предупреждение по ливням с грозами

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23 июня в Краснодарском крае ожидается сильный дожль, ливни с грозами и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. При этом на реках и водотоках реки Кубань поднимется уровень воды с достижением неблагоприятных отметок.

- Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций предпринять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, - сообщает ЕДДС города Анапы.