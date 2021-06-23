В Адлерском районе Сочи отремонтируют 23 улицы

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В этом году дорожное полотно в Адлерском районе Сочи обновят на 23 улицах. По многочисленным просьбам жителей в список также вошли улицы в поселках Эстосадок, Нижняя Шиловка, Орел-Изумруд, в оселках Красная Поляна и Дубравном.

- На 18 запланированных улицах асфальтобетона уже укатали, на пяти объектах работы еще ведутся, - сообщили «КП»-Кубань» в мэрии города.

На участках снимут изношенный слой покрытия, нарастят горловины колодцев, устранят просадки и обновят дорожное полотно. После этого специалисты нанесут разметку и установят знаки. Водителей просят отнестись с пониманием к временным ограничениям на дорогах.