«Россети Кубань» подключила к сетям более 10 тысяч новых потребителей

Фото: «Россети Кубань»

Свыше 10 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея присоединены к сетям компании «Россети Кубань» с начала 2021 года. Общий объем выданной мощности составил более 300 МВт. В числе новых абонентов – бытовые потребители, учреждения здравоохранения, образования, крупные агропромышленные предприятия Кубани и Адыгеи.

93% новых абонентов энергокомпании – потребители льготной категории и юридические лица с мощностью до 15 кВт. Для их подключения энергокомпания строит и реконструирует трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи распределительной сети 10-0,4 кВ.

Основная часть заявок на технологическое присоединение к электросетям компании традиционно приходится на крупнейшие города – Краснодар, Сочи и Новороссийск – и их пригородные территории. Это связано с активной жилой застройкой муниципалитетов и развитием промышленных производств в данных энергорайонах.

С начала года электроэнергией обеспечены более 35 социально значимых объектов общей мощностью свыше 4 МВт. В числе присоединенных потребителей агропромышленного комплекса – два крупных сельхозпредприятия и одно фермерское хозяйство суммарной мощностью подключения 1,7 МВт.

Кроме того, «Россети Кубань» исполнила договор на подключение энергопринимающих устройств мощностью 14 МВт в Новороссийске для электроснабжения проектируемых рефрижераторных площадок.

Всего за период с января по май 2021 года специалисты «Россети Кубань» приняли свыше 16 тысяч заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности суммарным объемом более 745 МВт (Краснодарский край – более 14 тысяч заявок, Республика Адыгея – 1,7 тысячи заявок).