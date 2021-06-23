Инфекционист Игорь Люлил: Если количество больных на Кубани будет расти, придется разворачивать дополнительные койки

Игорь Люлин Фото: Анастасия БАРБАШ

Инфекционист Игорь Люлил о неблагоприятном сценарии развития заболеваемости коронавирусом на Кубани:

- Выражение – вторая или третья волна не очень корректное. Это не волны, это подъемы заболеваемости, которые иду за спадом, - сказал в эфире радио "КП"-Краснодар" замглавврача краевой инфекционной больницы Игорь Люлин. - И сейчас вновь растет заболеваемость. Если количество больных будет расти, придется снова разворачивать дополнительные COVID-койки в больницах. А это опять нагрузка на систему здравоохранения! И это - один из неблагоприятных сценариев.

Напомним, на Кубани растет число заболевших коронавирусом. По данным на 23 июня, зарегистрировано 120 случаев COVID-19. В регионе объявили об обязательной вакцинации населения от коронавируса. Специальное постановление опубликовал краевой Роспотребнадзор.