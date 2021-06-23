В Краснодаре закрыли крупный притон под видом массажного салона

Фото: Следком Кубани

Следователи в городе Краснодаре выявили работу крупного притона. С декабря 2019 года 56-летний местный житель организовал компанию с 15 девушками для работы проститутками. Между всеми была четкая иерархия, распределение обязанностей и общая финансовая база. Также у них был администратор и люди, которые привлекали новых работниц.

- С декабря 2019 по октябрь 2020 года фигуранты в различных помещениях на территории Краснодара под видом массажных салонов, а также в саунах организовали систематическое оказание услуг интимного характера за денежное вознаграждение. С этой целью злоумышленники вовлекли в занятие проституцией женщин и двух несовершеннолетних, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Следственного комитета Кубани.

В мае 2020 года о существовании узнали правоохранители. Они провели обыск, изъяли документацию и два миллиона рублей. Организаторы и участники сейчас находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.