Чиновники Кубани рассказали, почему сделали прививку от коронавируса

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22 июня в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для всех, у кого нет противопоказаний к прививке. На следующий день вакцину сделала вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Она рассказала, что сделала это несмотря на высокие титры антител, чтобы защитить свою семью.

Остальные чиновники также присоединились к вакцинации. Прививку сделали заместители губернатора Андрей Алексеенко и Игорь Галась.

- Игорь Галась переболел ковидом в сентябре 2020 года. За это время у него снизился уровень антител, поэтому он решил сделать прививку. Он сказал, что ситуация с коронавирусом влияет в целом на социально-экономическое положение края, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Кубани.

По словам Галась, лишь коллективный иммунитет позволит сохранить темпы развития экономики и не вводить локдаун.