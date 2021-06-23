Илья Шакалов сделал прививку от коронавируса

Гендиректор Фонда развития Краснодарского края привился от коронавируса. Илья Шакалов укололся в первый же день, как главный санитарный врач Кубани подписала постановление об обязательной вакцинации. Об этом глава фонда и депутат Красноармейского района рассказал по телефону сайту «КП»-Кубань».

- Вы мне звоните, а мы с коллегами из депутатского корпуса Красноармейского района сегодня привились первым компонентом вакцины, - рассказал Илья Шакалов. - Мне даже выдали сертификат на скидку в торговых точках станицы Полтавской. Пойду покупать продукты со скидкой. А вообще, вакцинация - это важно! К тому же с 10 по 17 июля наша делегация будет представлять Краснодарский край на бизнес-миссии в Сербии. А соблюдение мер эпидембезопасности - одно из необходимых условий поездки. Мои вакцинированные коллеги будут презентовать потенциал края, с целью развития и привлечения инвестиций, а также создания возможных экономических связей Краснодара и Белграда. Но не только из-за этого я привился – в первую очередь забочусь о своем здоровье и здоровье своей семьи.

Напомним, главный санитарный врач Кубани Мария Потемкина оценила нынешнюю эпидситуацию как неблагополучную, число заболевших COVID-19 в крае растет. По данным на 23 июня заболевших - 120 человек. Это очень много, учитывая то, что еще в прошлом месяце их было не больше 100.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это - информационные диверсанты»: на Кубани политологи резко высказались по поводу антипрививочников

- Я и вся моя семья прошли вакцинацию еще в апреле. Никаких галлюцинаций по этому поводу у меня нет, - высказался по поводу вакцинации депутат ЗСК Николай Петропавловский. - Сам переболел ковидом в прошлом году. Я не являюсь противником прививок. Есть закон и есть требования. Если это сделано обосновано - это правильно. Что же касается постановления (читайте далее)