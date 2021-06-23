Депутат ЗСК Николай Петропавловский: Ограничения из постановления Роспотребнадзора Кубани о вакцинации – оправданы

Николай Петропавловский

Депутат ЗСК Николай Петропавловский высказался по поводу обязательной вакцинации от коронавируса в Краснодарском крае. В интервью сайту «КП»-Кубань» он рассказал, что сам уже привился. И сделал это еще в апреле.

- Я и вся моя семья прошли вакцинацию еще в апреле. Никаких галлюцинаций по этому поводу у меня нет, - сообщил «Комсомолке» депутат ЗСК Николай Петропавловский. – Я сам переболел ковидом в прошлом году, и когда уровень антител упал, пошел и сделал прививку. Я не являюсь противником прививок. Есть закон, есть требования. Если это сделано обосновано - это правильно. Что же касается постановления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации, так у нас есть категории граждан, которые работают с большим количеством людей, и они должны быть привиты. Если такой человек становится носителем вируса - он заражает сразу нескольких. У большинства граждан главное убеждение -потерять работу, а не сохранить собственное здоровье, здоровье семьи и общества. Ограничительные действия, данные в постановлении, оправданы. Это делается для того, чтобы защититься.

Напомним, глава кубанского Роспотребнадзора Мария Потемкина подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса жителей Краснодарского края. По документу привиться должны сотрудники торговли, общепита, работники образования, сферы перевозок и др.

До 23 июля они должны привиться первым компонентов вакцины, до 23 августа – вторым. Это необходимо для того, чтобы выработать коллективный иммунитет в Краснодарском крае.