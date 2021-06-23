На Кубани план по вакцинации выполнен на 30%

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В Краснодарском крае ухудшилась эпидемиологическая обстановка, количество зараженных коронавирусом снова начало увеличиваться. 22 июня в регионе ввели обязательную вакцинацию. С прошлой недели в крае работает 17 ковидгоспиталей. При сохранении тендеции роста заболеваемости Минздрав не исключает введение семи тысяч мест – это мощность всех 27 госпиталей.

- Только в пяти муниципалитетах – Динском, Кавказском, Отрадненском, Новопокровском и Крыловском районах – план выполнен более чем на 30%. Прививочная кампания слабо идет в Гулькевичском, Каневском, Новокубанском, Тимашевском, Павловском, Кореновском районах и в Армавире - 17-19% от плана, - уточняют в пресс-службе администрации Краснодарского края.