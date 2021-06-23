Кубанский социолог Геннадий Подлесный рассказал об информационной диверсии вокруг вакцинации

На Кубани стартовала обязательная вакцинация от коронавируса

Руководитель центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный рассказал об информационной диверсии вокруг вакцинации. В интервью сайту «КП»-Кубань» специалист объяснил, почему необходимо прививаться от COVID-19.

- Радикально поддерживаю постановление Роспотребнадзора, - сказал Геннадий Подлесный. - Если взять Китай, где все сделали профилактические прививки, то можно увидеть, что миллиардное население смогло побороть вирус. У нас определённые силы создают информационные диверсии против вакцинации. Хотя весь исторический опыт говорит о том, что вакцинирование необходимо. Опасность отказа от вакцины состоит в том, что штаммы вируса постоянно мутируют, становясь более агрессивными и опасными. 52-56% страны говорят, что не хотят вакцинироваться. Это не значит, что остальные люди должны умирать из-за отказа большинства. Многие верят разным мифам, мол, это влияет на потомство или запускает процессы чипирования. Всё это не более, чем вымыслы. Кроме вакцинации - нет другого пути победить вирус.

Напомним, глава кубанского Роспотребнадзора подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса жителей Краснодарского края. Привиться должны работники образования, общепита, торговли, сотрудники туриндустрии, транспортных организаций, сферы бытового обслуживания. Тем временем депутат ЗСК Николай Петропавловский заявил, что ограничения из постановления Роспотребнадзора Кубани о вакцинации – оправданы. А его коллега-депутат из Красноармейского района пошел и привился в первый же день действия постановления.