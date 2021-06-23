Голый танцор с памятника «Малой Земле» в Новороссийске отправился в тюрьму

Парень был под следствием месяц

Напомним, 22 мая голый парень из Воронежа танцевал и бил бутылки на памятнике «Малая Земля» в Новороссийске. Вместе со своей девушкой он записал видео, которое вызвало бурю возмущения в социальных сетях. Молодого человека задержали и возбудили уголовное дело.

22 июня, в годовщину 80-летия с начала войны, его осудили и признали виновным в повреждении и осквернении памятника.

- В ходе судебного следствия Новоточинов А.Р. в содеянном раскаялся, показал, что осознает противоправность своих действий и понимает, что ими он оскорбил память погибших в период Великой Отечественной Войны, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Парня отправили в колонию общего режима на шесть месяцев, а также выписали штраф в размере 1830 рублей.