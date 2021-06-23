Кадастровая палата Кубани напоминает о важности внесения контактной информации в ЕГРН

Кадастровая палата Кубани

В настоящее время Росреестром реализуется проект по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями. Ведомством утверждена «дорожная карта», которая способствует наиболее эффективному внесению данных об отсутствующих в ЕГРН сведений, необходимых для защиты прав граждан и юридических лиц.

К отсутствующим сведениям также относятся контактные данные правообладателя, то есть электронный или почтовый адрес.Отметим, что контактные данные правообладателя – это конфиденциальная информация, которая не предоставляется по запросу другим гражданам.

Контактные данные необходимо вносить для того, чтобы орган регистрации прав всегда был на связи с собственниками недвижимых объектов и мог направлять важные уведомления при осуществлении учётно-регистрационных действий. Данная услуга в настоящее время очень актуальна. Своевременно внесенные сведения в ЕГРН помогают предотвратить незаконное вмешательство посторонних лиц.

При внесении контактной информации в ЕГРН орган регистрации прав оповещает собственника обо всех действиях, которые проводятся с его недвижимостью.