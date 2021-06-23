4 млн рублей, оружие и патроны задержали в Сочи на границе с Абхазией

Деньги были спрятаны в мешке. Фото: сочинская таможня

Миллионы рублей, оружие и патроны задержали в Сочи на границе с Абхазией. Об этом сообщает сочинская таможня.

Вместе с погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю таможенники задержали мужчину, который приехал из Абхазии и «Фольксвагене AMOROK» и перевозил незадекларированные предметы.

- Мужчине 49 лет, во время осмотра автомобиля под передним пассажирским сиденьем в пакете нашли восемь пачек с деньгами – там было 4 млн. 55 тыс рублей. А по закону вывозить можно без декларации сумму, не превышающую 10 тысяч долларов США. Остальные суммы необходимо декларировать, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в сочинском таможенном управлении.

Нашли в машине и патроны. Фото: сочинская таможня

А за задним пассажирским сиденьем «Фольксвагена» нашли ружье и нож. А под сиденьем были спрятаны коробки с 28 патронами. Документов на оружие не было.

- Возбуждено уголовное дело за «Контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере». Изъятое оружие и боеприпасы направлены на таможенную экспертизу, - пояснили в ведомстве.