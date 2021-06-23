На Кубани разрабатывают механизм возмещения расходов на стройматериалы для соцобъектов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае разработают механизм возмещения расходов на удорожание стройматериалов для возведения социальных объектов. Такое постановление губернатор края поручил направить в Минстрой России.

- Повышение цен начинается практически на всех строящихся социальных объектах. Нужно найти решение в рамках действующего законодательства и выделить дополнительные средства для помощи при необходимости, чтобы не затягивать строительство, - сказал на встрече глава края.

Первый замгубернатора Андрей Алексеенко отметил, что повлиять на рынок невозможно, однако у власти есть все необходимые возможности для того, чтобы помочь подрядчикам закончить строительство объектов в срок. Однако оказывать необходимую помощь будут только тем, кто принял максимально возможные меры и сам – закупал материалы заранее или вел работы с опережением графика.