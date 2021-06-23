В Абрау-Дюрсо обновили 10 тысяч квадратов дворовых территорий

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Абрау-Дюрсо обновили десять тысяч квадратов дворовых территорий. Специалисты благоустроили три улицы – Новороссийскую, Новую и Октябрьскую. Все работы выполнили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- До конца этого года в порядок приведут еще три улицы – Гладкова, Островского и Промышленную, а также дворовые территории по улицам Сакко и Ванцетти, Советов и Анапское шоссе в Новороссийске. Также в планах подготовить территорию в парке имени Фрунзе к укладке плитки, - сказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

Отметим, что все зоны для благоустройства выбирают жители. Всего в Краснодарском крае должны благоустроить 232 дворовые и общественные территории.