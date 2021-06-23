В Геленджике открылся новый клиентский центр для потребителей газа

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

Сегодня генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов открыл единый клиентский центр в Геленджике в ходе рабочей поездки в Краснодарский край.

Новый офис является одним из самых современных в Краснодарском крае. В нём оборудованы комфортный абонентский зал, рабочие места операторов для приёма клиентов и кассы. Центр оснащён системой электронной очереди, а принцип «Единого окна», позволяет автоматизировать работу с заявками абонентов и ускорить процессы получения услуг по газификации. Потребители газа могут решить здесь практически все вопросы, начиная с заключения договоров поставки энергоресурса, технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, заканчивая оплатой и получением справок.

«У нас более 900 клиентских центров по всей стране, в том числе те, которые работают по принципу «Единого окна». С учётом новых задач по газификации, они позволяют значительно упростить взаимодействие потребителей с газовыми компаниями и создать комфортные условия для работников и посетителей», – отметил Сергей Густов.