Юрий Бурлачко приветствовал участников конференции по кибербезопасности KubanCSC-2021. Законодательное Собрание также представляли замруководителя парламента, председатель профильного комитета Сергей Алтухов и депутат ЗСК Евгения Шумейко.

Международный IT-форум проходит в краевой столице в очно-заочном формате. На своей площадке он собрал международных экспертов и предпринимателей. Организатором выступила Ассоциация цифрового развития Краснодарского края, возглавляемая Андреем Раззореновым.

Ключевая тема форума - защита интересов государств и бизнеса при помощи цифровых технологий.

Как отметил в своем приветственном слове председатель ЗСК, цифровые технологии сегодня являются двигателем нового ритма жизни и динамики бизнеса. Помимо этого, в обществе сформирован запрос на изменение качества госуправления и госуслуг за счет использования IT-технологий.

- Вместе с тем бурный рост технологий предъявляет повышенные требования к сфере безопасности. Мы и дальше планируем работать над законодательным обеспечением отрасли, а также поддерживать подобного рода мероприятия. Уверен, конференция даст ответы на актуальные вопросы информационных технологий, - акцентировал Юрий Бурлачко.

Глава депутатского корпуса Кубани также добавил, что для стимулирования отрасли принят краевой закон о господдержке в сфере информационных технологий. Он направлен на создание в крае благоприятных условий для привлечения IT-бизнеса. Кроме того, парламентарии вышли на федеральный уровень с законодательной инициативой, призванной создать правовую основу для дальнейшего стимулирования развития предприятий.

В течение трех дней на площадке конференции пройдут панельные дискуссии, заседание круглого стола совета молодых законодателей при Совете Федерации РФ, а также четвертый турнир по практической информационной безопасности KubanCTF. В нем примут участие более 20 команд студентов из различных регионов России, обучающихся на профильных факультетах.