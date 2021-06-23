ФК «Краснодар» сыграл вничью в товарищеском матче с «Легией»

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

23 июня подопечные Виктора Ганчаренко провели свой первый товарищеский матч с польской «Легией» из Варшавы. В первом тайме вратарь «Краснодара» Станислав Акгацев отразил пенальти, но позже совершил грубую ошибку и дал забить Махиру Эмерли гол.

У обоих команд были ещё возможности отличиться, но у них не получилось это сделать. Первая половина матча завершилась с минимальным перевесом польского клуба. Во втором тайме «чёрно-зелёные» забрали себе инициативу и пытались забить в ворота Артура Боруца. Но на 69 минуте матча Реми Кабелла заработал одиннадцатиметровый удар. Реми сам пробил с точки и сравнял счёт.