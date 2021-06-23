Главврач краевой больницы №1 призвал кубанцев привиться от коронавируса

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Главврач краевой больницы №1 Владимир Порханов призвал кубанцев привиться от коронавируса. Заслуженный врач РФ, главный торакальный хирург Кубани сам болел опасной инфекцией и три недели лежал в реанимации.

– Вирус поразил у меня более 70% легких. Я вакцинируюсь «ГамКовидВак» (Спутник V), так как не хочу заразиться снова, – сказал Владимир Порханов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Роспотребнадзор Краснодарского края опубликовал постановление «о проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям». Проще говоря – об обязательной вакцинации. На основании этого документа работники из сферы образования, торговли, транспортных организаций, бытового обслуживания и общепита должны до 23 июля привиться первым компонентов вакцины от коронавируса. До 23 августа – вторым.