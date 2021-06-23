Кубань планирует заключить соглашение о сотрудничестве с провинцией ЮАР

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубань намерена заключить соглашение о сотрудничестве с провинцией ЮАР. Развитие партнерства обсудили с Чрезвычайным и Полномочным Послом Южноафриканской республики. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Из ЮАР в Краснодарский край привозят фрукты, орехи, алкогольные и безалкогольные напитки. По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла ЮАР в РФ Мзувукиле Джеффа Макетуки, треть всех цитрусовых, которые реализуют в России, доставлены из ЮАР.

Например, один из возможных вариантов сотрудничества - виноделие. ЮАР на седьмом месте в мире по экспорту вина в Россию, а Краснодарский край – главный его производитель в стране. На встрече речь шла о возможном обмене опытом и технологиями.