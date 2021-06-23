Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани жители пострадавшего от града района получили матпомощь. Всего за единовременной выплатой обратились свыше 800 человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Более 260 пострадавших из-за непогоды жителей Павловского района уже получили материальную помощь, - рассказали в пресс-службе. – В зону чрезвычайной ситуации попали около одной тысячи домовладений.

Кубанцам выплачивают по 10 тысяч рублей за нахождение в зоне ЧС, и по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества.

Как сообщалось ранее, последствия града на Кубани 16 июня принесли селянам страшные неприятности. Прогноз погоды на июнь в Краснодарском крае не предвещал ничего хорошего. Из-за температурных качелей первый месяц лета получится холодным. После нескольких дней жары на регион обрушилась новая стихия. Град размером с монету обрушился на Калининский район.