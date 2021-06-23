«Сириус» открывает новые образовательные возможности для сочинских детей

Заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» по направлению «Наука» Алексей Горбачев.

В образовательном центре «Сириус» прошла межрегиональная конференция, посвященная роли региональных центров в проведении Всероссийской олимпиады школьников. В числе других вопросов на ней шла речь о том, что «Сириус» открыл новые образовательные возможности для сочинских детей. Об этом сообщил заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» по направлению «Наука» Алексей Горбачев.

- Главная идея «Сириуса» - развивать таланты школьников в каждом регионе. Мы выстаиваем систему образования, лучшую среду для развития детей и молодежи. Потенциал «Сириуса», как точки притяжения, огромен не только для детей со всей России, но и для тех, кто непосредственно живет в Сочи, - отметил Алексей Горбачев.

Он напомнил, что Всероссийская олимпиада школьников – это один из ключевых способов находить, вовлекать талантливых ребят, давать им возможность попробовать себя в разных областях, мотивировать их на дальнейшее обучение.

ОЦ "Сириус"

- Постепенно «Сириус» становится главной образовательной площадкой страны. Он собирает ведущих педагогов из разных регионов. Успешные практики, которые опробованы центром распространяются повсеместно, - заключил заместитель руководителя Фонда «Талант и успех».

В 2021 году в школьном этапе Всероссийской Олимпиады на платформе «Сириус.Курсы» планируют принять участие 65 субъектов РФ.