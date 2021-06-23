Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
СК проводит проверку по факту исчезновения девочки в реке Кубань. На месте происшествия работает следователь. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
- 23 июня во второй половине дня в органы СК поступило сообщение о том, что в селе Вольном Успенского района 12-летняя девочка, находясь у реки вместе с сестрой, упала в воду, - рассказала представитель пресс-службы.
О несчастном случае вторая несовершеннолетняя сразу же сообщила взрослым. Новокубанский межрайонный Следственный отдел краевого управления СКР по данному факту организовал проверку.
Как сообщалось ранее, на Кубани девочку унесло течением реки. К поискам привлечено около 100 спасателей.