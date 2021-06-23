Скрин видео: t.me/BogodistovAA

Мэр Геленджика объявил войну незаконной парковке самокатов. Набережную курорта очистили от двухколесных транспортных средств. Об этом Алексей Богодистов написал в своем Телеграм канале.

- Закончили вести диалог с теми, кто незаконно выставляет на набережной самокаты, - заявил глава города. - Жажда наживы напрочь закрывает этим людям глаза на то, что они создают опасность жителям и гостям курорта, загромождают пешеходные зоны, мешают уборке города.

По его словам, бессовестная позиция и потребительское отношение предпринимателей к городу возмущает до глубины души.

- Будем применять конкретные меры по освобождению города от засилия самокатов, - заключил Алексей Богодистов.

Как сообщалось ранее, мэр Краснодара призвал городские сервисы по прокату ограничить скорость самокатов. Он отметил, что это повысит культуру вождения.