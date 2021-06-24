Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре открылась международная конференция по информационной безопасности KubanCSC-2021. На пленарном заседании ее участники рассказали о новых вызовах и угрозах. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В ее работе принимают участие посольства ОАЭ, Республики Колумбия, Объединенной Республики Танзания, ЮАР, Королевства Бахрейн, Индии, Республики Филиппины. Всего порядка 25 государств.

Как было отмечено на открытии форума, прошлый год ускорил процессы цифровизации во всех отраслях в десятки раз.

Конференция проводится при поддержке аппарата Совета Безопасности РФ. На церемонии открытия участников форума приветствовали артисты Кубанского казачьего хора.